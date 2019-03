Cuba Gooding Jr levanta la falda a Sarah Paulson y Twitter se cabrea

Cuba Gooding Jr levanta la falda a Sarah Pulson | Agencia

El reparto de 'American Crime Story' protagonizó uno de los encuentros de PaleyFest, celebrado esta semana en Los Ángeles. Durante el encuentro con prensa y fans de la serie, Cuba Gooding Jr. quiso hacer una "gracia" y cuando Sarah Paulson se levantó a saludar a Kathy Bates, el actor que estaba sentado a su lado, se levantó detrás de ella para levantarle la falda. Cuba Gooding Jr levanta la falda a Sarah Paulson | Agencia Aunque en un primer momento Sarah Pulson se asustó, la actriz se lo tomó con humor quitando importancia a lo que su compañero acababa de hacer. Sin embargo, en Twitter no se lo tomaron con humor, sino todo lo contrario. Fueron muchos los que arremetieron contra el gesto que el actor había tenido con su compañera de reparto. Cuba Gooding Jr levanta la falda a Sarah Paulson | Agencia It's 2017 and @cubagoodingjr is lifting skirts on live tv smh. — Brittany T. Paschall (@btpaschall) 27 de marzo de 2017 En cuanto a la serie, tras el éxito de la primera temporada de 'American Crime Story' ya están preparadas tres entregas más. En una reciente entrevista, Ryan Murphy adelantó que los actores Darren Criss ('Glee') y Edgar Ramírez ('Carlos') serán los protagonistas de la tercera temporada que irá sobre el asesinato del diseñador italiano, Gianni Versace. Penélope Cruz será quien interprete a Donatella Versace. Otra de las novedades es que la cuarta entrega estará centrada en el escándalo sexual entre el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton y su becaria Monica Lewinsky. Lo último que hemos conocido es que 'American Horror Story' fichará a Billy Eichner para su sexta temporada. Este actor cómico es conocido por sus apariciones en series como 'Parks and Recreation' y 'Billy on the street'. Todavía está por confirmar el papel que interpretará en la ficción.

There is no excuse for what @cubagoodingjr did to @MsSarahPaulson as women we always have to "understand" playful when it's unacceptable — noelbelle (@MikoNoel) 27 de marzo de 2017

It's 2017 and @cubagoodingjr is lifting skirts on live tv smh. — Brittany T. Paschall (@btpaschall) 27 de marzo de 2017