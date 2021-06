Los cuatro queridos personajes de 'Sexo en Nueva York' que también estarán en la secuela

Poco a poco el reparto de la secuela de 'Sexo en Nueva York' se va confirmando y muchos son ya los personajes que conocimos en la serie original y que, ahora, volveremos a verlos 17 años después de su final.

Así, tras confirmarse que Chris Noth volverá para meterse otra vez en la piel de Mr. Big, ahora son 4 actores los que sabemos que regresan a 'And Just Like That...'. El encargado de anunciarlo ha sido el productor ejecutivo Michael Patrick King quien dijo en un comunicado: "Todos en 'And Just Like That...' están encantados de poder continuar las historias de estos queridos personajes de Sex and the City con los actores que los hicieron tan adorables".

De esta forma los actores que vuelven son, David Eigenberg quien encarnó a Steve Brady el marido de Miranda (Cynthia Nixon). También regresa el marido de Charlotte (Kristin Davis), Evan Handler quien daba vida a Harry Goldenblatt.

Willie Garson volverá a meterse en la piel de Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker. Y, por último, Mario Cantone regresará como el planificador de eventos Anthony Marentino.

Sin duda, unas presencias que harán menos llamativa la ausencia de Kim Cattrall quien se negó rotundamente a volver como Samantha Jones. "Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades", explicaba así hace unos meses Casey Bloys, director de contenidos en HBO Max, la ausencia del querido personaje.

