La escena de 'Sexo en Nueva York' que Sarah Jessica Parker rechazó hacer con doble y acabó con ella en el hospital

'Sexo en Nueva York' es considerada una de las series más divertidas e irreverentes de su género en la televisión, y su ejército de fans la sigue recordando años después.

Pero no todas las escenas fueron fáciles para sus protagonistas, y aunque no se la consideraría precisamente una historia de acción, la actriz Sarah Jessica Parker sufrió un percance en el rodaje que hizo que tuvieran que llevarla apresuradamente al médico.

Todo ocurrió durante el final de la tercera temporada de la serie, en la mítica escena del lago de Central Park de Carrie Bradshaw y Mr. Big. Según la revista Grazia, la pareja de actores insistió en hacer ellos mismos su 'escena de acción' en la que tenían que caer al lago desde el muelle.

Desafortunadamente, Parker se cortó el pie en la caída, y la herida fue lo suficientemente profunda como para tener que trasladarla rápidamente al hospital, donde además necesitó la vacuna del tétanos.

Pero lo cierto es que, para los fans que no conocían la anécdota, la escena es una de las más memorables de la pareja, por lo que finalmente el percance pudo merecer la pena.

La nueva serie de 'Sexo en Nueva York'

Años después de su final, 'Sexo en Nueva York' sigue siendo muy recordada y teniendo gran relevancia, tanto es así que su popularidad ha hecho posible que la historia de Carrie Bradshaw y compañía regrese, y es que la serie tendrá una continuación llamada "And just like that..." donde volverán sus protagonistas.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon retomarán sus míticos personajes en una nueva historia de 10 episodios donde nos reencontraremos con las vidas de estas amigas años después.

La ausencia de la cuarta protagonista, Kim Cattrall, y su Samantha Jones ha rodeado de polémica el proyecto desde el comienzo. Incluso hubo rumores de una posible mala relación entre Cattrall y Parker, aunque esta última lo acabó desmintiendo.

Respecto a la decisión, la actriz de Samantha ya ha hecho su propio y sutil comentario que dice mucho con poco, como puedes ver en el vídeo de arriba.

