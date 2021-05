Se confirma que Chris Noth volverá a ser Mr. Big en la secuela de 'Sexo en Nueva York'

Hace unos meses se reveló que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon iban a volver a interpretar a Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt en una secuela de 'Sexo en Nueva York'.

Una serie de 10 episodios de 30 minutos que está preparando HBO Max y que empezarán a rodar este próximo verano. Pero, a lo largo de este tiempo, se especuló que uno de los actores más importantes de la serie no iba a volver a 'And Just Like That...', que es como se llama la serie.

Se trataba de Mr. Big quien fue interpretado por Chris Noth en la ficción y las películas consecutivas. Pero ahora, el productor ejecutivo Michael Patrick King ha confirmado que sí estará el actor en un comunicado que han lanzado: "Estoy encantado de volver a trabajar con Chris en 'And Just Like That...'. ¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de 'Sexo en Nueva York' sin nuestro Mr. Big?".

En esta nueva 'Sexo en Nueva York' seguirá a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras "navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta una realidad más complicada de la vida y la amistad a los 50". A quien no volveremos a ver es a Kim Cattrall quien encarnó a la genial Samantha Jones y se negó a volver a la serie.

Seguro que te interesa:

Así explicará la nueva 'Sexo en Nueva York' la ausencia de Samantha Jones y su actriz Kim Cattrall