La criticada imagen que Jennifer Aniston ha publicado de la reunión de 'Friends'

La reunión de 'Friends' ha sido una revolución para todos los fans de la mítica serie quien han podido disfrutar una vez más de ver a sus seis protagonistas juntos después de 17 años del final de la serie.

Y es que el reencuentro entre Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer ha sido impresionante. Tanto es así, que aunque ya hace días que se estrenó el The One, este episodio especial todavía sigue habiendo multitud de reacciones al respecto.

Pero, aunque la mayoría de comentarios han sido positivos y gran parte de los seguidores de 'Friends' se han quedado con lo bueno que ha tarido esta reunión. Tambiés es cierto que ha habido algunas críticas en las redes sociales.

Una de las últimas reprimendas públicas la ha recibido Jennifer Aniston después de subir un post con algunas imágenes personales del reencuentro que no habíamos visto hasta ahora.

Así, la actriz que encarnó a Rachel Green ha publicado una galería de instantáneas en Instagram donde pone: "Desliza el dedo para... La millonésima selfie tomada con nosotros cinco... Cuando dos mundos TOTALMENTE diferentes chocan, la cara de David Schwimmer lo dice todo... La leyenda misma, nuestro director de la primera temporada, Papa James Burrows".

En concreto son cuatro fotos pero ha sido la segunda imagen la que ha recibido las críticas. Se trata de una foto donde aparece el cantante Justin Bieber sentado en el sofá del Central Perk junto a su mujer, la modelo Hailey Baldwin mientras David Schwimmer mira con cara extraña.

Pues bien, en los comentarios de la publicación muchos son los seguidores de Aniston que se preguntan: "¿Todavía no entiendo por qué Justin Bieber estuvo allí?", "¿Por qué Bieber está ahí?", "¡¿Por qué diablos fue invitado Justin Bieber a esto?!", "Esta publicación podría haber sido más buena si Justin y Hailey no estuvieran allí", "No hay razón para que Hailey y Justin Bieber estén allí", son solo algunos de los mensajes.

Justin Bieber formó parte del episodio especial de 'Friends'

Aunque 'Friends': The reunion' estuvo protagonizada por los seis actores principales de la sitcom muchos fueron los rostros conocidos que aparecieron en el especial, ya fuesen antiguos actores de la ficción o celebridades que aparecieron recordando el fenómeno que fue y sigue siendo.

Uno de los famosos que pudimos ver en la reunión fue Justin Bieber quien apareció durante la entrevista que dirigió James Corden en una parte donde hicieron un pase de modelos con algunos de los looks más icónicos de la serie. Así, Cara Delevingne lució el vestido de dama de honor de Rachel en la boda de su ex, Cindy Crawford los pantalones de cuero de Ross y Bieber se puso el disfraz de Ross en Halloween cuando se vistió del Satelite Ruso Sputnik.

Seguro que te interesa:

Así es Marina Pearl, la única y desconocida hija de Matt LeBlanc, Joey de 'Friends'