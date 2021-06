"Creo que ahora está mejor": El productor de 'Friends', sobre la preocupante aparición de Matthew Perry en la reunión

Desde que se publicase el primer avance de la reunión de 'Friends', y más tarde todos los fans pudieran disfrutar de este reencuentro, mucho se ha hablado y escrito sobre Matthew Perry y su forma de hablar en el programa, arrastrando las palabras, además de su deteriorada apariencia.

Sus compañeros de la serie han mantenido silencio ante la preocupación de los fans, y Matthew Perry ha decidido abandonar Cameo, una plataforma en la que vendía saludos personalizados a sus fans, tras leer lo que decían de él.

Ahora ha sido Kevin Bright, productor ejecutivo de 'Friends', el que ha hablado para The Hollywood Reporter sobre cómo vio él a Perry, que tiene actualmente 51 años.

Bright ha asegurado que habló con él durante la grabación del programa. "Y lo que dice la gente es lo que dice la gente. No tengo nada que decir sobre eso, excepto que fue genial volver a verle. Y creo que es muy divertido en el show".

"Pero sí, creo que está bien. Parece más fuerte y creo que está mejor desde la última vez que lo vi, y emocionado por seguir hacia adelante".

Marta Kauffman y David Crane, creadores de la serie, y el director de 'Friends: The Reunion', también se han expresado sobre el controvertido tema, diciendo esto el último de ellos: "Fue genial. La gente a veces puede simplemente ser cruel. Ojalá no lo fueran, a mi me encantó trabajar con él. Es un hombre brillantemente divertido y pensé que tenía algunas frases geniales en el programa. Me sentí feliz y afortunado de estar en su presencia y de porder dirigirlo en algo como esto".

"Sentía que me iba a morir"

Las declaraciones de Matthew Perry durante la reunión también han sido motivo de preocupación para los seguidores de la serie. El actor llega a confesar lo mucho que sufría si los espectadores en vivo no se reían con sus intervenciones: "Al menos en mi caso, tenía la sensación de que iba a morir si no se reían. Y no es nada saludable... seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar... a tener convulsiones si no conseguía las carcajadas que se suponía que iba a conseguir, flipaba", afirma.

"No nos lo explicaste. ¿Y te dolía?", le dice Lisa Kudrow. "¿No?", responde Perry. "No recuerdo que nos lo dijeras nunca", añadía la actriz.

"Pues sí. Así es como me sentía cada noche", concluye el actor.

Seguro que te interesa:

La razón por la que Matthew Perry habla tan raro en la reunión de 'Friends'