Los creadores de 'Yellowjackets' quisieron matar en el primer episodio a un personaje principal

Una de las series revelación del finales de 2021 ha sido 'Yellowjackets'. Este thriller de Showtime ha cautivado a los espectadores mediante la historia de un equipo femenino de fútbol que, en 1996, sufre un accidente de avión en mitad de la nada. Paralelamente, las supervivientes recuerdan 25 años más tarde mediante flashbacks los hechos ocurridos mientras tratan de conectar los cabos sueltos.

El tándem formado por Ashley Lyle y Bart Nickerson es el responsable de esta historia y, por lo tanto, del destino que sufren los personajes. Sin embargo, en un primer momento, los guionistas quisieron prescindir de un importante personaje nada más arrancar la trama. Según ha revelado la actriz Melanie Lynskey, que da vida a Shauna de adulta, Laura Lee (Jane Widdop) originalmente fallecía en el accidente aéreo del comienzo.

"Jane, quien interpreta a Laura Lee, se suponía que tenía unas frases en el piloto que resultaron ser muy buenas. Y luego, no sé si esto es de conocimiento público, pero se suponía que no iba a pasar del accidente de avión. Fue tan impresionantes en la lectura de guion y en el piloto, que luego la trajeron consigo", desveló la actriz sobre el cambio de opinión de los creadores al quedar impresionados con el personaje.

"Ese personaje se volvió indispensable. Pero eso es solo un testimonio de lo fuerte que son cada uno de estos actores. Son todos muy buenos. Cada vez que cambia a una escena, yo estaba como, 'oh, una escena del entrenador Ben. ¡Estoy emocionada! Oh, una escena de Misty. ¡Estoy emocionada! Oh, una escena de Akilah. Estoy emocionada de ver cada uno de ellos. Nunca hay un personaje en el que esté como, 'está bien'. Todos son muy buenos", ha querido recalcar la intérprete, recientemente vista también en 'No mires arriba'.

'Yellowjackets' se estrenó el pasado noviembre adquiriendo una gran cantidad de seguidores casi de inmediato. Por ello, Showtime la renovó por una temporada 2 cuando no había acabado la primera. Los fans tendrán que esperar, presumiblemente, hasta finales de 2022 para saber cómo se resuelven los misterios.