El creador de 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision') desmiente la teoría sobre Los 4 fantásticos

Una de las teorías más populares que tenían que ver con la recién estrenada 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision') parece haberse descartado de golpe. Algunos fans especulaban acerca de la posibilidad de que los 4 Fantásticos pudieran aparecer en este nuevo proyecto. Sin embargo, este hecho ha sido desmentido por el propio creador de la serie.

En el episodio 4, el director de SWORD, Tyler Heyward explicaba que el chasquido de Thanos había destruido el programa espacial, lo cual había afectado a muchos de los astronautas. Este hecho se relacionaba con la biografía de Los 4 Fantásticos, dado que estos comenzaron su carrera como astronautas y lo que desarrolló sus poderes fue su exposición a la radiación cósmica de fondo de microondas (CMBR).

Jac Schaeffer, creador de 'Bruja Escarlata y Visión' ha confesado que este hecho tan solo es una simple coincidencia, dejando claro que la posible aparición de Los 4 fantásticos queda descartada. Así lo confesaba en una entrevista con ComicBook.

"Tengo que decirles que el CMBR fue una coincidencia. Cuando estaba armando mi discurso, estaba tratando de pensar, '¿Cuál es la ciencia detrás de una transmisión? ¿Cómo funciona eso?'", comenzaba.

"Cuando estaba en la universidad, tenía un amigo que, en su tesis, estaba construyendo esta máquina que trataba de medir CMBR. Por lo tanto, siempre me ha fascinado mucho la radiación de las reliquias y la idea de cómo funcionan las señales de televisión en el aire".

"Me avergonzaré si hablo de ello... Nunca he entendido realmente cómo funcionan las señales de televisión. Investigué un poco, teníamos a esta experta y ella me ayudó. CMBR era mi propuesta original, separada de todo lo demás como mi propia fascinación. Lo de cómo las ondas de radio están en las profundidades del universo, simplemente salieron y siguen saliendo".

