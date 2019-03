10 cosas que no sabías de 'Veronica Mars', el thriller adolescente que vuelve con una nueva temporada

El anuncio de la cuarta temporada de Veronica Mars en Hulu, 11 años después de la cancelación de la serie, hizo saltar las alarmas de los seriéfilos más nostálgicos, que tan pronto como se hizo oficial, empezaron a especular en redes sociales. Para amenizar la espera, hasta mayo de 2019, hemos tirado de hemeroteca y recabado una lista de curiosidades del thriller adolescente favorito de The CW.

1. Parecidos Razonables

Si en ocasiones te costaba diferenciar a Duncan y a Logan, no eras el único. Si te has fijado, Duncan iba siempre de azul y Logan de marrón, y es que el tremendo parecido entre los actores Tedd Dunn y Jason Dohring obligó a la cadena a vestir con esos dos colores a sus personajes, por miedo a que la audiencia no pudiese identificarles.

2. Angelina Jolie a los 17 años

En el guion original del capítulo piloto, Rob Thomas describía a Veronica como "Angelina Jolie a los 17 años".

“Ella no es hermosa. Sí sexy. Prematuramente madura”, explicaba el creador de la serie en su libreto. ¿Encontráis vosotros el parecido?

3. Libros post-película

Después de que Rob Thomas reuniera a la mayoría del reparto original para hacer la película en 2014, publicó dos libros que continuaban desarrollando el argumento, 'The Thousand-Dollar Tan Line' y 'Mr. Kiss and Tell'.

Según la primera descripción que Hulu compartió de la nueva serie, la nueva historia sería muy parecida a la de 'The Thousand-Dollar Tan Line'.

4. Antes de ser estrella

Algunos actores, por aquel entonces desconocidos, pasaron desapercibidos por la serie como personajes secundarios:

Leighton Meester ('Gossip Girl') encarnó a una premisa bastante válida de la que más tarde sería Blair Waldorf en el instituto Neptuno.

Jessica Chastain ('Interestellar') apareció en la primera temporada de Veronica Mars como una mujer que era maltrarada por su padrastro, mucho antes de sus dos nominaciones al Oscar.

Max Greenfield ('New Girl'), antes de ser Schmidt hizo de policía en varios capítulos de la primera temporada, y regresó en la tercera como estrella invitada.

Armie Hammer ('Call me by your name') fue otra de las víctimas a las que ayudó Veronica en la tercera temporada. El actor interpretaba a un jugador de fútbol que había perdido su libro de jugadas.

Paul Rudd ('Antman' o el novio de Phoebe en 'Friends') hizo un cameo al final de la temporada 3 como una estrella del rock deprimida.

Paris Hilton, Alyson Hannigan o Adam Scott son otros de los actores que aparecieron en la serie. ¿Nos sorprenderá alguno de ellos reapareciendo en la nueva temporada?

5. Cambio de género

La idea inicial del creador de la serie era escribir un libro, no hacer una serie. Una vez eligió el camino televisivo, el personaje principal iba a ser un estudiante, pero a la cadena le pareció más original poner a una protagonista femenina frente a los casos del instituto Neptuno.

6. Veronica y Samantha

En el guion del piloto original, Rob Thomas había elegido otros nombres para sus personajes. El nombe de Lily (Amanda Seyfried) era originalmente Samantha, el de Lianne Mars, Rebecca, el apellido de Wallace (Percy Daggs) era Collier y el de Logan (Jason Dohring), Hewitt. ¿Te los imaginas con estos nombres?

7. Amanda Seyfried

La conocida actriz de 'Los Miserables' se presentó en un principio al papel de Veronica, pero al director no le convenció y le dio el papel de Lily, su difunta mejor amiga, que acabaría apareciéndose a lo largo de la serie a través de flashbacks, como el personaje de Laura Palmer en 'Twin Peaks'.

8. Duncan y Logan

En el casting inicial de la serie, el actor Tedd Dunn se presentó para hacer de Logan, mientras que Jason Dohring se presentó al papel de Duncan. ¿Eres capaz de imaginarte la serie con este intercambio?

9. Primer intento de una cuarta temporada

En un intento por rescatar la serie después de la tercera temporada, Rob Thomas filmó un avance de la cuarta temporada. En este vídeo de 12 minutos, Veronica ya se ha graduado de la universidad, y empieza a trabajar en el FBI. El personaje de Kristen Bell es el único que aparece de la historia original. La CW decidió cancelar la serie a pesar de la insistencia del showrunner.

10.Tu cara me suena

James Jordan ('El Infinito') aparece dos veces en 'Veronica Mars', en la segunda y en la tercera temporada. No obstante, no con el mismo nombre. Primero interpreta a Thomas "Lucky" Dohanic y en la tercera, a Tim Foyle.