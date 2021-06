Nathalie Emmanuel es principalmente conocida por interpretar a Missandei en la exitosa serie 'Juego de Tronos' desde la tercera hasta la octava temporada. En la serie, Nathalie protagonizó varios desnudos y ahora ha revelado cómo ha afectado a su carrera posterior.

En el podcast 'Make It Reign', la actriz mencionaba: "Cuando hice 'Juego de Tronos' acepté ciertas escenas de desnudos o desnudez dentro de la serie, y la percepción de otros proyectos, cuando el papel requería desnudez, era de que estaba abierta a hacer cualquier cosa porque lo había hecho anteriormente".

Nathalie confesaba que por haber salido desnuda en una serie, no significa que fuese a ocurrir de cualquier manera. "Lo que la gente no se dio cuenta es que acepté términos y cosas específicas para ese proyecto en particular, y eso no se aplica necesariamente a todos los proyectos".

También habló sobre lo que le han exigido en otros proyectos. "He tenido personas que me desafían y me dicen, 'Pero este papel requiere eso', y yo decía, 'Está bien si lo requieres en el papel; No me siento cómoda haciendo ese nivel de desnudez. Haré esta cantidad, ya sabes, puedo hacer esto, que creo que es lo necesario'".

Sin embargo, Emmanuel siempre ha tenido las ideas claras y nunca ha tenido problemas en marcar cuáles son los límites que está dispuesta a aceptar. Por suerte, ella misma señala que en la gran mayoría de los casos ha sido posible llegar a algún tipo de compromiso.

"Francamente, si alguien me dijera, 'Bueno, necesitamos esta desnudez', yo diría, 'Muchas gracias, aprecio tu interés, pero eso no es lo que creo que es necesario para el papel. Es una diferencia de opinión y creativa, y está bien. Lo que he descubierto es que nueve de cada diez veces, la gente piensa en soluciones y quiere llegar a un compromiso".

Missandei y Daenerys Targaryen | HBO

Nathalie Emmanuel y el incidente machista en 'Juego de Tronos'

La actriz sufrió un incidente machista durante el rodaje de la serie cuando fue avergonzada por otro actor por llevar un vestido revelador.

La actriz denunciaba este hecho en una entrevista con la edición británica de Vogue que se publicó en julio del año pasado, donde mencionaba uno de los peores momentos en el set: "En mi primera temporada mi vestuario dejaba bastantes cosas a la vista y hubo un incidente con un extra que hizo un comentario al respecto en el set".

También mencionó que su compañera Emilia Clarke salió en su defensa: "Emilia enseguida me apoyó, lo manejó. Cuando me uní al elenco, ella ya llevaba rodando durante un tiempo y definitivamente estaba preparada para tener algo de energía femenina a su alrededor".

