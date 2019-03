Conmemoran el 20 aniversario de 'Friends' con la recreación de sus escenarios

Desde su popular cabecera 'I'll Be There For You', de The Rembrandts, pasando por los interminables cafés en el Central Perk y la multitud de aventuras de esos seis amigos de Nueva York, 'Friends' hizo historia apostando por un humor cotidiano que conquistó tanto a mayores como a pequeños.

Por ello desde hace ya varios días las celebraciones y los recordatorios no se han hecho esperar. Uno de los homenajes más peculiares es la propia versión de 'Los Sims' que ya tiene 'Friends', gracias a un fan que ha recreado a la perfección y con todo lujo de detalles los lugares más emblemáticos de la serie y a sus queridos protagonistas. Los seis amigos aparecen charlando en el psio de Mónica o Joey o tomando algo en el mítico Central Perk.



Pero El Central Perk, el recordado café donde nuestros queridos protagonistas se reunían tantas y tantas veces, sentados en ese mítico sofá naranja,donde compartían anécdotas, risas y llantos, se ha convertido en realidad con una recreación en un bar de Nueva York como motivo del 20 cumpleaños de la serie. El lugar elegido ha sido el café Eight O' Clock de Manhattan que servirá como escenario, durante estos días, de varios eventos y actividades relacionados con la serie desde el 17 de septiembre al 18 de octubre.



Diferentes formas de celebrar el aniversario del estreno de una se las series más populares de la pequeña pantalla y mantener intactos todos los recuerdos que aún continúan y continuarán muy presentes en la memoria de tantas personas.