¿Cómo sería la cuenta de Instagram de Jon Snow?

'Lordcommander998xo', ese es el nombre de usuario de Jon Nieve en Instagram. Esa es la idea que han tenido en 'What Culture', quienes se han imaginado cómo se comportaría el personaje en las redes sociales de la actualidad.



Jon Snow no es el personaje más alegre de todos los que han participado en 'Juego de Tronos', pero parece que el personaje se desenvuelve bastante bien en las redes sociales. El guardia de la noche se atreve, incluso, a hacer guiños a otras series como 'How I Met Your Mother'.



La quinta temporada de 'Juego de Tronos' no dejó indiferente a nadie y el portal ha decidido imaginar qué es lo que Snow pondría de pie de foto en su Instagram, de qué se quejaría o, como pone en la foto, cuáles son sus deseos. En esta ocasión se trata de conocer más sobre su madre, eso sí, en cuanto su padre llegue a casa. Sin duda, los seguidores de la serie estarán muy atentos a todas las novedades.



Mientras tanto, 'Juego de Tronos' sigue grabando su sexta temporada después de haber pasado de nuevo por tierras españolas. La nueva entrega contará también con nuevas caras como Staz Nair o Eddie Eyre.