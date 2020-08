Como en 'Jackass': Steve-O se cuelga con cinta adhesiva a un cartel publicitario y le acaban rescatando los bomberos

Aprovechando para hacer una mayor publicidad a su nuevo programa, Gnarly, la estrella de la serie 'Jackass' ha compartido unas imágenes en su Instagram, en las que se le ve colgado de una valla publicitaria del programa con cinta adhesiva desde el pecho hasta los tobillos.

Steve-O ponía en el mensaje del post: "Estoy atado a una valla publicitaria ahora mismo… Y quiero enfatizar que un equipo de verdaderos profesionales lo manipularon todo de forma segura. Hay cero oportunidades de que me caiga, y es importante para mi que no se gaste ningún importante recurso de la ciudad en esto. Estoy feliz de simplemente colgarme, y quiero de verdad que el mundo sepa de este proyecto en el que he trabajado tan duro".

Sin embargo, a pesar de su intención por evitar que esos recursos de la ciudad se usaran en bajarlo de ahí, los bomberos de Los Ángeles lo bajaron, aunque por suerte para él, no han presentado cargos ya que él había sido quien había pagado el cartel, según ha informado TMZ.

"No quería gastar ningún recurso en absoluto. Teníamos nuestras propias grúas preparadas para bajarme, teníamos todo un equipo que estaba listo para ello", explicaba el comediante.