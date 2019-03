¿Cómo habría sido el final de 'Glee' si Cory Monteith no hubiera muerto?

Ryan Murphy informó el pasado mes de octubre durante un evento del PaleyFest que la serie 'Glee' no continuaría más allá de la sexta temporada. Además, también comentó que "La sexta temporada había sido diseñada alrededor de la historia de Rachel (Lea Michele) y Finn (Cory Monteith)".



"Siempre lo he sabido, siempre he sabido cómo terminaría. Sabía cuál sería la última escena, él estaba en ella. Sabía cuál sería la última línea, lo que ella le decía a él. Así que cuando sucede una tragedia como ésta, de alguna forma tienes que detenerte e imaginar qué quieres hacer, así que eso es lo que estamos haciendo ahora" comentaba Murphy.



Así, más de dos meses después de estas declaraciones, ha salido a la luz el discurso que el creador de la serie dio en un acto conmemorativo privado, según informa Entertainment Weekly.



"Para mí, Cory era tanto el principio como el final de 'Glee'... literalmente", con esas palabras comenzó Murphy y justo después de hacer referencia a la primera escena de la serie, optó por explicar el final que tenía inicialmente planeado: "El final de 'Glee' es algo que no he compartido nunca con nadie, pero siempre he sabido cuál era.



Al final de la sexta temporada, Rachel se habría convertido en una gran estrella de Broadway, el papel para el que había nacido. Finn se habría convertido en un profesor, felizmente instalado en Ohio, en armonía con su elección, habiendo dejado de sentirse como un fracasado de Lima. La última línea de guión iba a ser ésta: Rachel regresaba a Ohio e iba al glee club de Finn. Él preguntaba: "¿Qué estás haciendo aquí?" Ella respondía: "Estoy en casa". Fundido a negro. Fin".



Aunque la trágica muerte de Cory Monteith impidió este final para la serie, en el episodio de homenaje titulado "The Quarterback" esta idea estuvo muy presente ya que en el episodio Rachel le comentaba a Will Schuester cómo era el futuro que había imaginado para ella y Finn Hudson.