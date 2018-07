El comienzo y el final de algunas de las series más importantes de la historia de la televisión

¿Cómo comenzaba 'Twin Peaks'? ¿Y cuál era su final? ¿Con qué plano arrancaba 'Mad Men'? ¿Y cómo finalizaron series tan históricas como 'Los Soprano' o 'Friends'?



La española Celia Gómez ha recopilado en un vídeo en su canal de Vimeo de un minuto y medio los comienzos y finales de series tan míticas como 'Hannibal', 'Mad Men', 'Twin Peaks', la primera temporada de 'American Horror Story', 'Breaking Bad', 'Prison Break', 'The Sopranos', 'Californication', 'The Wire', 'Frasier', 'Oz', 'The Newsroom', 'Carnivale', 'Lost', 'Rome', 'Six Feet Under', 'Sons of Anarchy', 'Friends' y 'Dexter'.



Evidentemente, este vídeo contiene spoilers de cómo terminan todas estas series.