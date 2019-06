¿Te suena la localización? Comienza el rodaje de la precuela de 'Juego de Tronos' y esto es todo lo que sabemos

El rodaje de la precuela de 'Juego de Tronos', que ya se conoce con los títulos provisionales de 'La Larga Noche' y 'Luna de Sangre', ha comenzado en Irlanda del Norte, donde se rodó gran parte de la ficción de HBO.

Con Jane Goldman al frente de la serie, la precuela también cuenta con el creador de la historia original, George R.R. Martin, y se ambientará miles de años antes del Poniente que conocemos.

"No hay Desembarco del Rey. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens. Valyria apenas acaba de alzarse con sus dragones y el gran imperio que construyó", revela el autor a EW. "Estamos ante un mundo diferente y mucho más antiguo, y espero que eso sea parte de la diversión".

Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough y Miranda Richarson (¡de 'Harry Potter'!) encabezan el reparto de la esperada serie, que de momento tiene luz verde para un piloto que tendrá que convencer durante la temporada de estrenos, presumiblemente en 2021.

