Sarah Wayne Callies: "Trump odia a las mujeres. Soy feminista para que mi hija no tenga que serlo"

P: En el Día de la Mujer, ¿te consideras una mujer feminista?

Desde luego, me considero feminista. Aprendí mucho con mi madre, que era doctora en Filosofía. Ella me enseñó a amar a Shakespeare. Uno de mis primeros recuerdos con ella es una manifestación a la que me llevó. Estaba rodeada de mujeres que protestaban todas juntas. Recuerdo la fuerza y la pasión de esas mujeres. Me gustaría no tener que ser feminista. Este problema se podría haber solucionado hace mucho tiempo. Lo más triste de la palabra "feminista" es que muchos hombres sienten que se está yendo contra ellos, y no es cierto. Creo que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad y esto beneficia a todos, también a los hombres. Espero poder esforzarme y seguir trabajando como feminista, como mujer, madre, actriz… para que mi hija no tenga que ser feminista, para que gane el mismo dinero que los hombres, para que pueda acceder a todo con libertad y pueda hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero mientras no tengamos eso seguiré siendo feminista.

P: Con políticas como las de Donald Trump en EE UU, no queda otra que seguir luchando. ¿Qué piensas de tu presidente?

En comparación con la política de Donald Trump, los alienígenas de 'Colony' no me dan miedo. La amenaza real en la serie son los humanos. Me he sentido enferma físicamente todos los días desde que Donald Trump es presidente. He pasado los últimos meses llorando, he perdido peso, paso mucho miedo… pero creo que saldré adelante. Trump odia a las mujeres, pero yo soy una mujer blanca, heterosexual y con dinero. Los que me preocupan son mis amigos negros y mis amigos homosexuales. Esto no es un sueño, es una pesadilla que estamos viviendo en la realidad.

P: El primer episodio de 'Colony' se emitió en EEUU en 2016, antes de que Trump ganase las elecciones y ya vemos un muro de contención. ¿La realidad supera a la ficción?

A veces creo que Ryan [J. Condal, cocreador de la serie junto a Carlton Cuse] puede viajar en el tiempo y ha venido desde el futuro para avisarnos de la tiranía de los muros. Deberíamos empezar a escucharle porque, desde luego, las cosas están yendo a peor. El rodaje del final de la segunda temporada coincidió con la noche de las elecciones y lo único que me hacía sentir un poco bien, que me alentaba, era pensar que estaba usando mi voz en una serie que es antifascista, que explora y plantea preguntas sobre qué pasa en una ocupación, cuando se pierde la libertad de prensa, cuando se pierde la libertad de expresión… Son temas que todos conocemos, pero que el público norteamericano no siente tan de cerca. Por eso, me enorgullece estar en una serie como 'Colony' que habla sobre estos temas.

P: Hablando de la polémica que ha surgido en 'The Walking Dead', con la decisión de matar al que fue "tu hijo" en la serie, saltándose el cómic. ¿Crees que los creadores han cometido un error al eliminar a un personaje que podría haber dado mucho juego?

Si te soy sincera, no veo 'The Walking Dead' porque me da miedo y no he leído los cómics hasta ese punto, pero Chandler [Riggs, el chaval que interpreta a Carl] está en una edad en la que en vez de trabajar en una serie puede ir a la Universidad y estar con gente de su edad y ser normal. Al principio, a la gente le puede llamar la atención porque es famoso, pero eso se va a pasar. Es un chaval tan inteligente, que puede ser actor si quiere, pero salir de 'The Walking Dead' le da la oportunidad de ser ingeniero o de ser guionista o escritor, de dedicarse a lo que él quiera. Solo hay una oportunidad en la vida de ir a la Universidad y éste era el momento. No sé si es ésta la razón, pero creo que él puede tener un futuro muy interesante.

Josh Holloway me contó una vez que su pesadilla recurrente durante el rodaje de Perdidos era verse con el elenco en una barca que se transformaba en una alfombra mágica. ¿Cuándo rodabas 'The Walking Dead' solías tener pesadillas?

Cuando estaba en 'The Walking Dead' tenía pesadillas diferentes cada noche. Pero, una vez, tuve una pesadilla que me dio tanto miedo que al día siguiente llamé a Frank Darabont [showrunner original de la serie] para decirle que tenía que meterla en la serie, cosa que finalmente no hizo. Soñé que estaba de pie al lado de un río y que me tiraba al agua. En el momento en que me ponía a nadar, comenzaban a aparecer cuerpos flotando, cadáveres que salían del fondo, y a medida que se iban acercando a mí iban cobrando vida. Aunque no la incluyó en la serie, ésta es sin duda, la peor pesadilla que he tenido en mi vida.

Si pudieras viajar al pasado, ¿qué consejo le darías a la joven Sarah Wayne Callies?

Todo va salir bien.

'Colony' se estrena en mayo en el canal SyFy España. La segunda temporada acabó en abril en EE UU y se ha confirmado una tercera entrega, en la que Sarah Wayne Callies debutará como directora de uno de sus episodios.