El pasado 25 de mayo George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, moría en manos de un policía en Minneapolis , Minnesota, después de estar más de 7 minutos inmovilizándolo con su rodilla en el cuello.

Su fallecimiento ha sido el motivo por el que gran parte de Estados Unidos haya salido a la calle para manifestarse en contra de este abuso de poder y de dar valor a la vida de toda la población negra a través del lema Black Lives Matter.

Muchos son los rostros conocidos que han querido alzar su voz a favor de estas protestas ya se acudiendo a las manifestaciones o a través de mensajes de apoyo y reivindicativos por sus redes sociales.

Este es el caso de Cole Sprouse, el actor de 'Riverdale', quien ha relatado en primera persona que ha sido uno de los detenidos en por la policía en una de las protestas en Santa Monica, California, a través de una carta en Instagram.

"Un grupo de manifestantes pacíficos, incluido yo mismo, fuimos arrestados ayer en Santa Monica. Antes de que la horda voraz del sensacionalismo mediático decida hablar de mí, hay una clara necesidad de hablar sobre las circunstancias: Black Lives Matter", empieza diciendo.

"La paz, los disturbios, el saqueo son una forma de protesta absolutamente legítima. Los medios por naturaleza solo mostrarán lo más sensacionalista, lo que solo demuestra una larga y permanente agenda racista", puntualiza.

Para después explicar cómo fue el momento de su arresto: "Me detuvieron cuando me solidaricé, al igual que muchos de la última vanguardia dentro de Santa Mónica. Nos dieron la opción de irnos, y nos informaron que si no nos retiramos, seríamos arrestados. Cuando muchos se volvieron para irse, encontramos otra línea de agentes de policía bloqueando nuestra ruta, en ese momento, comenzaron a atarnos con bridas".

"Es necesario decir que, como hombre blanco heterosexual y figura pública, las consecuencias institucionales de mi detención no son nada en comparación con otros dentro del movimiento. ABSOLUTAMENTE esto no es una narración sobre mí, y espero que los medios no lo hagan así. Este es, y será, un momento para mantenerse cerca de otros a medida que la situación se intensifica, brindando un apoyo educado, demostrando y haciendo lo correcto. Este es, precisamente, el momento de contemplar lo que significa ser un aliado. Espero que otros en mi posición también lo hagan", continúa diciendo.

Para terminar exponiendo que su único interés en esta publicación es lo único importante de todo esto es el mensaje que se está intentando mandar con estas acciones: "Me di cuenta de que hay cámaras que giran dentro de los cruceros de la policía durante toda nuestra detención, espero que ayude. No hablaré más sobre el tema, ya que (1) no estoy lo suficientemente versado como para hacerlo, (2) no soy el sujeto del movimiento, y (3) no estoy interesado en desviar la atención de los líderes del # Movimiento BLM. Volveré a publicar el enlace de mi historia en un documento completo para donaciones y apoyo".

