Las cifras más curiosas de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' no sólo destaca por los miles de seguidores que tiene en las filas de su ejército, también por el gran número de muertes que se suceden capítulo a capítulo durante toda la trama del universo de George RR Martin.

Desde la muerte de Ned Stark, en el penúltimo episodio de la primera temporada, han sido muchas las muertes que los seguidores han vivido. Rob y Catelyn Stark, Joffrey Baratheon, Ramsey Bolton, Hodor, la familia Tyrrel y el más reciente (e importante) el dragón de Daenerys Targaryen, Viserion, que se unió al ejército del Rey de la Noche en la última temporada de la serie.

La infografía que ha publicado la web Game of Canada revela que en las siete temporadas de 'Juego de Tronos' se han visto un total de 174.373 muertes. En esta lista se incluyen las víctimas del ataque de Euron Greyjoy a la flota de Yara, el ataque al botín Lannister por parte de Daenerys y el enfrentamiento de Jon Snow contra el ejercito de muertos vivientes del Rey de la Noche.

Pero no son sólo los datos del número de fallecidos los que resaltan, el número de espectadores que disfrutaron del último capítulo titulado "The Dragon and the Wolf" o la cuantía económica de los actores son las cifras más destacadas de la lista. Un dato sorprendente es el número de niñas que se llaman Arya en Inglaterra y Gales ¡300 niñas se llaman Arya!

El número de descargas de la última temporada de 'Juego de tronos' también batió récords, la temporada superó las mil millones de descargas. La última tanda de episodios de la serie llegará en 2019 y estamos seguros de que seguirá rompiendo los esquemas a todos sus seguidores.