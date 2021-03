La emotiva carta de Miley Cyrus a Hannah Montana por el 15 aniversario de la serie: "Te amo"

'Hannah Montana' se estrenaba el 24 de marzo de 2006 dando a conocer a Miley Cyrus como su gran protagonista. Entonces la actriz y cantante era solo una niña que pronto se convertiría en una de las actrices infantiles más conocidas del mundo.

Cyrus estuvo dando vida a este personaje durante 5 años hasta que el 16 de enero de 2011 se emitió el último episodio. Desde entonces Miley es una de las cantantes más importantes del mundo y, aunque dejó de ser una chica Disney hace mucho tiempo siempre guarda en su corazón a la pequeña Hannah.

Así, con motivo del 15 aniversario del estreno de 'Hannah Montana' Miley Cyrus ha escrito una emotiva carta que ha compartido en sus redes sociales: "Hola Hannah, ha pasado un tiempo, 15 años para ser exactos, Desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad", empieza diciendo.

"Luego me puse una bata de felpa rosa vómito con un HM deslumbrante sobre el [corazón]. No sabía entonces... ahí es donde vivirías para siempre. No solo en la mía, sino en millones de personas en todo el mundo", continúa.

"Aunque se te considera un 'alter ego', en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guantera que yo en mis propias manos", explica Miley quien reveló hace poco que sufrió una "crisis de identidad" por el personaje.

"Tuvimos un intercambio igual en el que proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que podría brindarte. Pero, MUCHO ha cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la luna y nunca me trajo devuelta", dice sobre su tremendo éxito.

Uno de los momentos más sentimentales de la carta es cuando escribe los versos de su canción 'Wherever I Go' que dio título al capítulo final de la serie: "El primer verso canta, 'Todo está a punto de cambiar'. … Y cierra con un estribillo altísimo, 'Podríamos estar separados, pero espero que siempre sepas que estarás conmigo donde sea que vaya' ", escribe.

"Hannah, espero que me escuches y creas que esas palabras son ciertas. Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Respirarte vida durante esos seis años fue un honor. … Te amo, Hannah Montana", termina diciendo.

Por último, la cuenta oficial de Hanna Montana ha contestado a la publicación de Miley en Twitter donde le ha escrito: "Es bueno saber de ti @MileyCyrus. Solo ha pasado una década".