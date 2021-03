Miley Cyrus confiesa que sufrió una "crisis de identidad" tras dar vida a Hannah Montana

Hannah Montana fue una de las series infantiles más populares de Disney Channel en su época, ficción que catapultó la carrera de Miley Cyrus y que marcó sus primeros años como artista.

Ya han pasado 10 años desde el final de la serie y Miley acaba de confesar en el podcast 'Rock This de Spotify con Allison Hagendorf' que sufrió "una crisis de identidad" cuando Hannah Montana llegó a su fin.

"Había pasado mucho tiempo siendo un personaje, casi tan a menudo como ser yo misma", afirma Miley. "El concepto de la serie es que cuando eres este personaje, cuando tienes este alter ego, eres valioso. Tienes millones de fans, eres la estrella más grande del mundo. Entonces, el concepto era que cuando me veía como yo misma, cuando ya no tenía la peluca puesta, nadie se preocupaba por mí. Ya no era una estrella".

"Eso se me metió en la cabeza, sin ser Hannah Montana, nadie se preocupa por ti. Ese era el concepto. Realmente tuve que romper eso", explica sobre el proceso que vivió para superar al personaje.7

Aunque, también expone su comportamiento posterior ante los medios también estuvo motivado por el éxito de Hannah Montana: "Creo que tal vez por eso casi creé una versión caracterizada de mí misma a veces, nunca creé un personaje donde no fuera yo, pero era consciente de cómo la gente me veía y jugué un poco. Por ejemplo, cuando noté que a la gente le importaba que yo sacara la lengua y me decían, 'Deja de sacar tu maldita lengua', yo lo hacía más. Cuando la gente está enfadada, eso significa que les importa, y eso hace que tú también quieras hacerlo", concluye.

