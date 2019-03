'Tu cara me suena' arrasa en su andadura internacional con cuotas superiores al 70%

'Tu cara me suena', producido por Gestmusic (Endemol España), se ha estrenado en Argentina con un destacado 40% de share en Telefé y el liderazgo indiscutible en su franja horaria.







En Argentina, al igual que en España, ocho participantes imitan al cantante real e intentan conseguir en cada gala los 10,000 dólares de premio para donar a una organización benéfica que hayan decidido.



Lucía Galán, Rocío Guirao Díaz, Laura Esquivel, Benjamín Amadeo, Jey Mammon, Campi, Carmen Barbieri y Pablo Granados son los concursantes que participan en esta primera edición y que cantan ante el jurado compuesto por Elizabeth Vernaci, Joaquín Galán y Cacho Castaño.



Pero el éxito de 'Tu Cara me suena' no se queda en Argentina. El segundo programa emitido en la cadena nacional TVN2 de Panamá ha conseguido una audiencia del 72%, después de que en la primera gala hiciese un 43%.







En Italia destacan los resultados de los dos primeros programas de la tercera edición que han situado el formato de Gestmusic como líder de audiencia en su franja horaria en la RAI1, al alcanzar una audiencia media superior al 24%, y un incremento del 20% con respecto a los primeros programas de la temporada anterior. En lo social, la primera emisión de esta tercera temporada ha sido trending topic en Italia, con el hashtag #taleequeleshow.





'Tu cara me suena' se ha vendido en un total de 32 países de Europa, América y Asia y emitido en 20. Próximamente se estrenará en Estonia, Georgia y Perú. El formato recibió en el marco del Mipcom el prestigioso galardón C21 FRAPA Awards al Mejor Concurso de Reality-Entretenimiento del mundo.

Por otra parte, 'El número uno', otro de los formatos producidos por Gestmusic, ha comenzado su andadura en el Canal 2 de El Salvador con un 40,22% de share, más de 2.600.000 millones de espectadores. El programa ha obtenido una gran repercusión en interactividad: 4 millones de twits, 20.000 votos y 2.000 aplicaciones descargadas.