Camila Mendes revela los duros momentos que la han unido mucho a sus compañeras Lili Reinhart y Madelaine Petsch ('Riverdale')

Camila Mendes, Madelaine Petsch y Lili Reinhart, las protagonistas de la aclamada serie 'Riverdale' están más unidas que nunca, y Mendes acaba de desvelar cuál ha sido su secreto para que su amistad sea ahora tan cercana.

Desde que se reencontraron en Canadá para grabar la quinta temporada, el aislamiento no ha sido algo fácil de llevar para el reparto. Camila ha explicado en una entrevista con Paper como se sentía:

"Filmar tan lejos de mi casa en Los Ángeles se convirtió en un problema para mí. En un momento dado, se me empezó a caer el pelo. Salí de la ducha y tuve un colapso total".

"Fueron los primeros meses de 'Riverdale' en la pandemia, estando lejos de nuestra familia y sin poder salir. Fue algo muy duro para todos nosotros, porque estamos muy acostumbrados a tener nuestros pequeños apartamentos aquí en Vancouver, pero vamos y venimos a Los Ángeles siempre que podemos. Y ahora no podemos hacerlo", dijo la actriz.

Madelaine Petsch también confesó sus sentimientos al principios del confinamiento: "Tuve mucha ansiedad por la cuarentena, y sentí que sin mi trabajo y sin 'Riverdale', no sabía cuál era mi identidad. Lo digo porque no quiero que nadie se sienta solo. Estoy en el mismo barco".

Finalmente Lili Reinhart declaró: "Realmente me siento como una prisionera volviendo a trabajar. No me siento bien. No puedes ir a casa para Acción de Gracias, no puedes visitar a tu familia, nadie puede venir a visitarte a no ser que esté en cuarentena durante dos semanas… sencillamente no parece ser lo correcto".

Además de ser momentos complicados, a estos se le suma que en febrero de 2020 Madelaine estaba en un momento delicado de salud mental tras su ruptura con el músico Travis Mills. Meses más tarde saltó la noticia de que la idílica pareja de la serie, Lili y Cole Sprouse, habían terminado después de tres años de relación. Y para colmo ahora Camila ha roto con el fotógrafo Grayson Vaughan, su pareja desde hace 1 año.

Recientemente Camila ha hablado por primera vez al respecto y sobre lo que significan Lili y Madelaine para ella, las tiernas palabras que les ha dedicado las puedes ver en el vídeo.

Seguro que te interesa:

Las razones por las que Camila Mendes ('Riverdale') y Grayson Vaughan habrían roto