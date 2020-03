Una de las cosas que la gente está haciendo durante estos días de cuarentena es someterse a cambios de look, algunos más arriesgados que otros.

Así, hay chicos que han decidido quitarse la barba y ver cómo están sin un pelo en la cara. Otras personas han preferido teñirse de un color más atrevido o hay quien ha cogido la maquinilla y directamente se ha rapado a cabeza.

Este es el caso de la actriz de 'Vis a Vis' Najwa Nimri quien ha cogido el toro por los cuernos para sorprendernos con un cambio de imagen radical.

Es cierto que a lo largo de los años de carrera de Najwa ha llevado una gran variedad de cortes de pelo o tintes, pero en este caso la actriz ha dado una explicación a su estilismo capilar actual: "Me dolían tanto las cervicales que me rape para poder masajearme", explica junto a una foto.

En la imagen vemos como la intérprete se ha dejado la parte de arriba larga, con coleta incluida, y toda la parte de la nuca rapada al cero.

"No puede ser", "muy práctico", "no me lo creo", "todo te queda bien", "reina", son algunas de las reacciones de sus fans en las redes sociales.

