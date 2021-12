Caitriona Balfe explica cómo su embarazo "ha sido un obstáculo" en 'Outlander'

La famosa protagonista de 'Outlander', Caitriona Balfe ha admitido que lleva tiempo queriendo dedicarse a la dirección de la serie, pero dice que ha sido muy difícil conseguirlo debido a varias razones: "He estado llamando a la puerta de 'Outlander' para poder dirigir durante bastante tiempo. Está siendo difícil creo".

En la ficción, Balfe no solo interpreta a Claire Fraser, sino que también es productora ejecutiva desde su tercera temporada, al igual que su compañero y coprotagonista, Sam Heughan. Un paso que los protagonistas decidieron dar cuando vieron que eran las personas más preparadas para explicar cómo son sus personajes. Así, poco a poco, ambos se han ido involucrando de lleno en más aspectos de la ficción, más allá de la interpretación. De esta forma, el gran sueño de Caitriona era poder dirigir la serie en algún momento.

Caitriona le ha explicado a SheKnows por qué finalmente no se ha podido sentarse en la silla de dirección como tanto deseaba: "Esperaba poder dirigir algunas escenas extra en la última temporada pero la pandemia y el hecho de estar embarazada y estar en casi todas las escenas ha supuesto un obstáculo". Balfe dio la bienvenida a su primer hijo en agosto, por lo que los meses previos a dar a luz resultó difícil organizarse para dirigir.

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

También añade que las posibilidades de dirigir la serie eran escasas y admite que está decepcionada por no poder trabajar más detrás de la cámara esta nueva temporada que está por grabarse: "Creo que es poco probable que dirija esta temporada. Estas cosas tienen que ser planificados y no creo que ocurra. Estoy triste por ello. Me encantaría".

A pesar de no poder haber cumplido su sueño de directora esta temporada, la actriz ha podido disfrutar de la llegada de su primer hijo con su marido Tony McGill. Balfe había ocultado su embarazo por lo que pilló a sus fans por sorpresa cuando anunció que se sentía "agradecida" después de dar a luz.

Junto a una foto de su recién nacido con la mano alrededor de su dedo escribió: "Estamos tan agradecidos por esta pequeña alma… Por habernos elegido como padres. Ya estoy asombrada con él y no puedo dejar de mirar y maravillarme ante todas las posibilidades de lo que llegará a ser".

Así que aunque no haya podido cumplir su sueño de dirigir la exitosa serie, esto no significa que no pueda hacerlo en un futuro. La temporada 6 de 'Outlander' se estrena el próximo 6 de marzo y ya tiene tráiler qué podrás encontrar abajo.

