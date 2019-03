La cadena SyFy cancela 'Stargate Universe'

La cadena estadounidense Syfy ha anunciado que no habrá una tercera temporada de 'Stargate Universe' tras la conclusión de la segunda temporada de la serie. La serie 'Stargate', que consiste de 'Stargate SG-1', 'Stargate Atlantis' y 'Stargate Universe', se ha emitido en el canal desde el 2002.



Tras semanas de especulaciones y rumores Syfy ha decidido poner punto y final a la última serie de la saga 'Stargate'. Actualmente, la cadena ha emitido la primera parte de la segunda temporada. Los 10 capítulos que restan verán la luz en la primavera de 2011 poniendo fin a la ficción.



'Stargate Universe' venía registrando unos datos de audiencia muy bajos. Pero no es la única serie que el canal cancela. En el mismo comunicado se ha anunciado que no seguirán produciéndose, como la precuela de la franquicia 'Battlestar Galactica', 'Caprica'. Aunque no todo han sido cancelaciones en ese comunicado. SyFy ha anunciado que volverán series como 'Almacén 13', 'Eureka' y 'Haven'.



Protagonizada por Robert Carlyle y Louis Ferreira, la serie se estrenó en 2009. 'Stargate Universe' gira en torno a la supervivencia de un grupo de científicos y militares del Comando Stargate que terminan a la deriva en la nave 'Destiny' debido al uso del noveno Chevron.