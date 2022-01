Britney Spears arremete contra su hermana, Jamie Lynn, en un comunicado: "Eres escoria"

Las memorias que escribió Jamie Lynn Spears, 'Cosas que debería haber dicho', se ha convertido oficialmente en un éxito de ventas en Estados Unidos, pero parece ser que Britney Spears no está de acuerdo con prácticamente nada de lo que dice su libro. Por eso, ha lanzado un comunicado en sus redes sociales donde ha opinado al respecto, sin pelos en la lengua.

La cantante ha publicado en sus redes sociales un fragmento del programa 'The Real', donde los presentadores comentaban la rivalidad existente entre las hermanas Spears, debido a las cosas que Jamie Lynn ha contado en su libro.

Duras palabras

"¿Un Best Seller nacional? Que buen momento para publicar tu libro Jamie… Sobre todo sabiendo que el mundo entero no tenía ni idea de todo lo que realmente me hicieron" comenzó diciendo Britney Spears.

"Felicidades por el éxito de ventas… No estoy para nada sorprendida. ¡Qué descaro vender tu libro y ahora ir hablando mentiras! Ojalá te sometieras al detector de mentiras para que todo el mundo vea que estás mintiendo sobre mí".

Britney Spears incluso llegó a mencionar un castigo divino para su hermana: "Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero a mi costa".

Para terminar, la cantante dijo una frase de lo más hiriente y tajante: "Eres escoria, Jamie Lynn".

Una relación turbulenta

Sin embargo, esta mala relación entre hermanas parece que no es nada nuevo. Britney Spears también confesó hace unos días que fueron muchas las ocasiones en las que su propia madre y hermana la hicieron sentir muy mal. Por ejemplo, Britney admitió que tuvo ganas de "abofetear a su madre y su hermana" tras su ruptura con Justin Timberlake.

La cantante contó que ambas la hicieron sentir "como un fantasma", como si ella no importara.

