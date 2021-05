Brielle Biermann ('The Real Housewives of Atlanta') niega haberse operado de cirugía estética

Brielle Biermann, la hija de Kim Zolciak, la estrella de las primeras ediciones de 'The Real Housewives of Atlanta', ha negado haberse sometido a retoques de cirugía estética.

El pasado domingo, durante el programa 'Watch what happens live with Andy Cohen', la joven, de 24 años, criticó a los espectadores que piensan que se "ha operado muchísimo" y ha insistido en que simplemente ha crecido delante de las cámaras.

"No se dan cuenta de que eres diferente cuando tienes 10 años a cuando tienes 24. ¡Espero ser jodidamente diferente!", dijo Brielle, a lo que Andy Cohen, entre risas, respondió: "¡Un clásico!".

Biermann debutó ante las cámaras en 2010 cuando su madre, Kim Zolciak, fue una de las protagonistas de 'The Real Housewives of Atlanta' en su primera temporada. En aquel entonces Brielle tenía 13 años y su hermana Ariana Biermann 9 años.

Brielle y su madre, Kim Zolciak | Getty

La joven ha tenido que enfrentarse durante años a los rumores que sostienen que se ha sometido a multitud de operaciones estéticas. Ella solo ha admitido que se ha rellenado los labios.

Ya en 2018, respondió a este tipo de comentarios tras publicar una foto junto a su novio Michael Kopech. La hija mayor de Kim Zolciak respondió entonces a los comentarios que decían que su rostro estaba más relleno.

"¡¡¡No me he hecho nada más que mis labios!!!" Escribió Biermann escribió en los comentarios. "Mi cara está más gruesa en este momento. Estoy más gordita de lo que normalmente estoy. ¡¡Y es mi cara, si quiero hacerme 37 cirugías, lo haré!!"