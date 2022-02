'Los Bridgerton': Jonathan Bailey se sincera sobre reemplazar a Regé-Jean Page en la temporada 2

'Los Bridgerton' es una serie muy coral y muchos son los personajes clave en la ficción pero en la temporada 1 hubo dos claros protagonistas, Daphne Bridgerton y el Duque de Hastings, interpretados por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page.

Durante el desarrollo de la primera entrega vamos conociendo el romance de estos dos personajes hasta llegar a su final feliz donde se casan y tienen un hijo. Ahora, la segunda temporada cambiará de protagonistas principales ya que se basa en el segundo libro de Julia Quinn llamado 'El vizconde que me amó' donde el gran protagonista es el mayor de los Bridgerton, Anthony.

Ya conocimos a Anthony Bridgerton en la primera temporada quien estuvo intentando ayudar a su hermana en la búsqueda del amor. Pero, al finalizar la entrega Daphne le hizo prometer a Anthony que intentaría sentar la cabeza y casarse. Ya que el primogénito de la familia estaba acostumbrado a relaciones más esporádicas y sin compromiso con las mujeres.

Ahora, Jonathan Bailey, quien interpreta a Anthony ha ofrecido una entrevista a 'EW' donde ha hablado sobre cómo se siente al reemplazar de alguna forma a Rege-Jean Page, ya que se convierte en el protagonista masculino: "Estoy emocionado", asegura

"Había visto muchas series de Shondaland, y su capacidad para unir realmente a la humanidad real en un mundo [me anima]. Y no hay nada más acabado que un programa de Netflix. Es tan elevado y realzado y escapista y extraordinario. Con eso en mente, entonces no da miedo entrar en tu temporada como Bridgerton porque todos a tu alrededor van a estar haciendo cosas increíbles", explica sobre cómo afronta esta nueva posición.

"Todas las pequeñas historias, todos los pequeños sabores son geniales. La emoción es genuinamente ver el desarrollo del personaje y poder jugar con eso. El miedo probablemente estaba allí al comienzo de la temporada 1. Realmente somos una familia y sabiendo dónde terminarán todos, todos estamos juntos en esto. Es una verdadera pieza de conjunto", continúa.

La historia de amor de Antony Bridgerton en la temporada 2

Aunque, la finalidad de Anthony Bridgerton es buscar una pareja estable y sólida la realidad va a ser muy diferente ya que se verá envuelto en un triángulo amoroso con nada más y nada menos que dos hermanas, Kate Sharma (Simone Ashley) e Edwina (Charithra Chandran).

"Cuando la familia Sharma se muda de Bombay a Londres, Anthony se siente inmediatamente atraído hacia Edwina creyendo que ella es su pareja perfecta, hasta que se siente atraído por la hermana de Edwina, Kate", dice el actor.

"Puedes entender por qué se siente atraído por ambas. Y ambos se sienten atraídos por él a su vez", explica. "Es un triángulo amoroso interesante; es peligroso cuando son hermanas".

"Es bestial entre ellos en una forma en que la temporada 1 no lo fue. Todos son animales entre sí", concluye.

