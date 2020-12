'Los Bridgerton': Jonathan Bailey (Anthony) se sincera sobre su sexualidad tras el éxito de la serie

La serie de época 'Los Bridgerton' es una de las sensaciones de esta Navidad, y aquellos que se han enganchado quieren conocerlo todo sobre sus protagonistas.

Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page o Jonathan Bailey encabezan el reparto de la jugosa serie de la factoría de Shonda Rhimes que no está dejando indiferente a nadie.

Bailey da vida a Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia con un romance secreto con una cantante de ópera. La pareja protagoniza algunas de las escenas más calientes de la serie, más allá de las de los protagonistas Daphne y Simon.

En una entrevista con Digital Spy, Jonathan se ha sincerado sobre ser abiertamente gay en esta industria y su papel hetero en la serie, algo que ha sorprendido a muchos de sus nuevos fans.

"Nunca he sido deshonesto al respecto. Hay como un sentido de la vergüenza, creo, que es palpable en los hombres gays en esta industria. Pero también hay este entendimiento de la sexualidad muy heteronormativo y heterosexual", declara.

"Así que en mi generación, los actores que han salido del armario están siendo considerados. Y te envían un guion y te dicen, 'Debe sentirse cómodo hablando sobre sexualidad'. Así que en cierto modo es algo bueno, porque dice que no alentan a nadie a no hablar de sexualidad. Que realmente debe existir la sensación de que los estudios están contratando actores homosexuales ya sea para interpretar personajes homosexuales o heterosexuales. Quieren que seas gay, pero no demasiado gay", concluye.

