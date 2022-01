Brian Cox ('Succession') asegura que rechazó este papel en 'Juego de Tronos' porque "pagaban muy poco"

Brian Cox es el gran protagonista de 'Succesion', una de las series más importantes de HBO donde encarna al patriarca Logan Roy. El actor escocés lleva toda la vida dedicada a la interpretación pero a lo largo de su carrera ha habido algunos papeles que rechazo.

Este es el caso de su participación en 'Juego de Tronos'. Brian asegura a 'GQ' que dijo que no a Poniente porque pagaban muy poco:

"A menudo me preguntan si me ofrecieron un papel en 'Juego de Tronos', porque todos los demás cabrones lo hicieron, y la respuesta es sí, se suponía que yo era un rey llamado Robert Baratheon, que aparentemente murió cuando lo cornearon por un jabalí en la primera temporada", afirma Cox. "Sé muy poco sobre 'Juego de Tronos', así que no puedo decirte si era un personaje importante o no, y no voy a buscarlo en Google por si lo era, porque lo rechacé".

Juego de Tronos | HBO

"¿Por qué? Bueno, 'Juego de Tronos' se convirtió en un gran éxito y todos los involucrados ganaron una fortuna absoluta, por supuesto. Pero cuando se ofreció originalmente, el dinero no era tan bueno, digamos. Además, yo iba a morir bastante pronto, por lo que no habría tenido ninguno de los beneficios de los efectos a largo plazo de una serie exitosa en la que los salarios aumentan con cada temporada que pasa. Así que lo dejé, y Mark Addy fue corneado por el jabalí en su lugar. (Mentí. Lo busqué en Google)", termina diciendo.

Aunque, 'Juego de Tronos' no es la única saga de éxito donde ha rechazado participar Brian Cox. Otra de ellas fue 'Harry Potter': "Ese es otro sobre el que me preguntan. Harry, maldito Potter", declara.

"Creo que alguien tenía una cruz en llamas para que yo no estuviera en Harry Potter, porque todos mis amigos estaban en ella. Creo que el papel que podría haber interpretado fue el que obtuvo Brendan Gleeson, Ojoloco Moody, pero Brendan estaba más de moda que yo en ese momento, y esa es la forma del mundo en mi negocio, así que lo entendió. Además, fue mucho mejor de lo que yo hubiera sido".

Cox también comenta que rechazó el papel del gobernador Swann en 'Piratas del Caribe': "Hubiera sido un giro de dinero, pero de todas las partes en esa película fue la más ingrata, además habría terminado haciéndolo película tras película y me perdería todas las otras cosas buenas que he hecho".