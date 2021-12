'Succession' es ya historia viva de la televisión y a lo largo de sus temporadas se ha ganado la aclamación del público y de la crítica con los tejemanejes de la familia Roy.

La tercera temporada, que los fans esperaban desde hace tiempo, no ha decepcionado y para algunos incluso ya se ha convertido en su mejor entrega.

La season finale, el 3x09 'All the Bells', ha dejado al público al borde del asiento en una hora llena de tensión, actuaciones estelares, cambios de lealtades y confesiones. Si aún no lo has visto no sigas leyendo porque encontrarás spoilers .

Las palabras "Boda Roja" no tardaron en ser mencionadas por multitud de usuarios en redes sociales que además caían en el paralelismo de que se trata del mismo número de capítulo, 3x09, que el del infame episodio de 'Juego de Tronos'. No en balde la serie ha sido comparada con la de Daenerys en cuanto a las entramadas estrategias y lealtades de sus personajes, y pese a que esta particular boda no tiene sangre per se, ríos parecen correr con la devastación en la que quedan los hijos del magnate. Incluso la metáfora queda clara: Shiv le dice a su madre "nos acabas de rajar el cuello".

Pero sin duda de lo que todo el mundo habla es de ese apoteósico giro final cuando Shiv -y la audiencia- se da cuenta de que Tom la ha traicionado tomando el lado de Logan.

Este momento es el culmen de todo lo que Tom ha pasado con la familia Roy, y su propio actor Matthew Macfadyen ha hablado así de la traición en Deadline.

"Él ha soportado mucho valientemente. Quiero decir, ella sugirió un matrimonio abierto en su noche de bodas. Ha aguantado mucho, Tom. Kendall intentó llevarle a su bando, y él ha estado sumamente aterrorizado por la posibilidad de ir a la cárcel. Esa fue una amenaza muy, muy real".

También el creador de la serie, Jesse Armstrong, añadía que habían sabido hacia dónde iban a llevar el final de temporada desde hace un tiempo en GQ.

"Recuerdo hacer el pitching para HBO, así que bastante pronto. Pero cuándo decidió, no querría señalar el momento. Tengo mi idea de cuándo fue, pero para Matthew puede ser diferente, y su idea diría que es tan importante como la mía".

Además, al descubrirse su complot con Logan (y también con la madre, que menciona al mismo abogado que contrató Tom) los fans han conectado los puntos con el principio de la temporada cuando Logan sabía que los hermanos se habían reunido en casa de Ken y mandó los amenazantes donuts.

