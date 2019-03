Ya se conocen las nominaciones a los premios BAFTA de televisión. La ceremonia tendrá lugar el 18 de mayo en el Teatro Royal Drury Lane, en Londres. Entre las novedades de este año, destacacan la incorporación de los canales de televisión que emiten exclusivamente a través de internet, como es el caso de Netflix.



Ésta última ha conseguido una nominación por 'House of Cards' en la categoría de mejor serie internacional en la que competirá con series como 'Breaking Bad', 'Borgen' y 'The Returned'. En las categorías de televisión británica destaca Channel 4, que consigue 27 nominaciones en los premios BAFTA batiendo nuevo récord.



Entre las ficciones con más nominaciones destacan 'Southcliffe' y 'The IT Crowd' con cuatro nominaciones cada una. 'Southcliffe' opta a los premios de mejor actor principal (Sean Harris), mejor actor y actriz de reparto (Rory Kinnear y Shirley Henderson) y mejor miniserie. 'The IT Crowd', por su parte, competirá por los premios a la mejor actuación masculina y femenina en comedia (Richard Ayuade, Chris O'Dowd y Katherine Parkinson) y por el premio a mejor comedia de situación.



'The Village' y 'Broadchurch' son las siguientes en la lista con tres nominaciones cada una. Las dos series competirán por el premio a la mejor actriz principal (Maxine Peake y Olivia Colman), mejor actor de reparto (Nico Mirallegro y David Bradley) y mejor serie dramática.



En la categoría de mejor actor principal, compiten junto a Sean Harris ('Southcliffe') los actores Dominic West ('Burton and Taylor'), Jamie Dornan ('The Fall') y Luke Newberry ('In The Flesh'). Las dos últimas coinciden, además, nominadas en la categoría de mejor miniserie.



El premio a mejor actriz principal se disputará entre Helena Bonham Carter, por su papel de Elizabeth Taylor en 'Burton y Taylor'; la intérprete Maxine Peake ('The Village'); Jamie Colman y Kerrie Hayes por 'Broadchurch' y 'The Mill', respectivamente.



Por primera vez en la historia de los premios BAFTA, Channel 4 consigue un total de 27 nominaciones, cifra récord hasta la fecha. De esta forma, la cadena se sitúa a la cabeza como el canal con más candidaturas entre todos los participantes.



Lista completa de los nominados a los BAFTA 2014:



Actor principal

-Jamie Dornan (The Fall)

-Sean Harris (Southcliffe)

-Luke Newberry (In The Flesh)

-Dominic West (Burton and Taylor)



Actriz principal

-Helena Bonham Carter (Burton and Taylor)

-Olivia Colman (Broadchurch)

-Kerrie Hayes (The Mill)

-Maxine Peake (The Village)



Actor de reparto

-David Bradley (Broadchurch)

-Jerome Flynn (Ripper Street)

-Nico Mirallegro (The Village)

-Rory Kinnear (Southcliffe)



Actriz de reparto

-Shirley Henderson (Southcliffe)

-Sarah Lancashire (Last Tango in Halifax)

-Claire Rushbrook (My Mad Fat Diary)

-Nicola Walker (Last Tango in Halifax)



Programa de entretenimiento

-Ant and Dec (Ant and Dec's Saturday Night Takeaway)

-Charlie Brooker (10 O'Clock Live)

-Sarah Millican (The Sarah Millican Television Programme)

-Graham Norton (The Graham Norton Show)



Espectáculo de entretenimiento femenino en una comedia

-Frances de la Tour (Vicious)

-Kerry Howard (Him & Her: The Wedding)

-Doon Mackichan Plebs

-Katherine Parkinson (The IT Crowd)



Espectáculo de entretenimiento masculino en una comedia

-Richard Ayoade (The IT Crowd)

-Matthew Baynton (The Wrong Mans)

-James Corden (The Wrong Mans)

-Chris O'Dowd (The IT Crowd)



Drama (de una única temporada)

-An Adventure in Space and Time

-Black Mirror: Be Right Back

-Complicit

-The Wipers Times



Miniserie

-The Fall

-The Great Train Robbery

-In the Flesh

-Southcliffe



Drama

-Broadchurch

-My Mad Fat Diary

-Top of the Lake

-The Village



Drama de continuidad

-Casualty

-Coronation Street

-EastEnders

-Holby City



Ficción internacional

-Borgen

-Breaking Bad

-House of Cards

-The Returned



Factual

-Bedlam

-Educating Yorkshire

-Keeping Britain Alive: The NHS in a Day

-The Route Masters: Running London's Roads



Factual de especialistas

-David Attenborough's Natural History Museum Alive

-Martin Luther King: The March on Washington

-Richard III: The King in the Car Park

-Story of the Jews



Documental

-28 Up South Africa

-The Day Kennedy Died

-The Murder Trial

-The Unspeakable Crime



Concurso

-The Choir: Sing While You Work

-Grand Designs

-The Great British Bake Off

-Long Lost Family



Reality Show

-The Big Reunion

-Dragons' Den-Gogglebox

-The Undateables



Actualidad

-The Cruel Cut, Richard McKerrow, Kieran Smith, Vicki Cooper, Leyla Hussein

-The Hunt for Britain's Sex Gangs (Dispatches)

-North Korea: Life Inside the Secret State (Dispatches)

-Syria: Across the Line (Dispatches)



Coberturas especiales

-Channel 4 News

-ITV News at Ten

-The Dale Cregan Verdict: North West Tonight Spercial

-The Lee Rigby Trial: ITV Granada Report



Deportivos

-Bollywood Carmen Live (BBC Sports/BBC Three)

-Glastonbury 2013 (BBC Music Productions/BBC Two)

-The Ashes 2013

- 1st TestT(Sky Sports/Sky Sports 2)

-Wimbledon Men's Final (BBC Sports/BBC One)



Programa de entretenimiento

-Ant and Dec's Saturday Night Takeaway

-Derren Brown: the Great Art Robbery

-Dynamo: Magician Impossible

-Strictly Come Dancing



Comedia

-The Graham Norton Show

-A League of Their Own

-The Revolution Will Be Televised

-Would I Lie To You?



Comedia de situación

-Count Arthur Strong

-Him & Her

-The IT Crowd

-Toast of London



Premio del público

-Breaking Bad

-Broadchurch

-Doctor Who: Day of the Doctor

-Educating Yorkshire

-Gogglebox

-The Great British Bake Off