Jojen Reed (Thomas Brodie-Sangster) es el compañero místico de Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) que hace todo lo posible por mantenerle a salvo junto a su hermana Meera (Ellie Kendrick), interpretando toda la información que recibe de sus premoniciones.

¡CUIDADO! A partir de aquí, spoilers de la serie de HBO

Perdimos la pista de Jojen Reed en la cuarta temporada cuando fue atacado por los Caminantes Blancos y si los seguidores de 'Juego de Tronos' pensaban que había alguna posibilidad de que volviera en la octava y última temporada considerando que Bran tiene poderes para viajar en el tiempo, lo cierto es que no.

"No, nunca lo hice. Me gusta bastante la idea de eso también, como regresar como un espíritu Obi-Wan, algo genial. No, no he escuchado nada de HBO", dijo Brodie-Sangster cuando le preguntaron si había hablado con HBO.

Es muy posible que el personaje se haya ido para siempre, pero el actor ha compartido a Huffingtonpost lo que piensa sobre la teoría que vincula a Bran Stark con el Cuervo de Tres Ojos (Max von Sydow) y está de acuerdo con la idea de que son la misma persona.

Y es que ya se habían dado indicios a lo largo de las siete temporadas: en el quinto episodio de la sexta temporada, el Cuervo de Tres Ojos dice que es hora de que Bran "se convierta en mí". En el tercer capítulo episodio de la séptima temporada, Bran le explica a su hermana Sansa (Sophie Turner) que puede ver todo porque el Cuervo de Tres Ojos le enseñó, ella le dice que "pensé que eras el Cuervo de Tres Ojos" a lo que Bran contesta que "es difícil de explicar". Y en la tercera temporada, episodio dos, durante la primera aparición de Jojen, llega a Bran en un sueño y dice que el cuervo "eres tú".

En la teoría de que el viejo Cuervo de Tres Ojos era en realidad el futuro Bran, Brodie-Sangster dijo al medio anteriormente mencionado que "me gusta la teoría de multiversos y diferentes universos paralelos trabajando juntos en el tiempo. Simplemente me gusta mucho esa teoría. Fui con eso y me gustó la idea de eso ".

La octava temporada de 'Juego de Tronos' no llegará hasta 2019, tal y como Maisie Williams confirmó en una entrevista con Metro News, por lo que hay mucho tiempo para especular. Además, Thomas Brodie-Sangster acaba de estrenar la tercera parte de 'El corredor del laberinto', donde interpreta a Newt.