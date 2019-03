Maisie Williams, Arya Stark en 'Juego de Tronos', revela la fecha del estreno de la octava temporada de la serie

Tras muchas especulaciones HBO confirmó que la octava y esperadísima última temporada de 'Juego de Tronos' no iba a llegar hasta el año 2019, aunque no concretó ninguna fecha. Algo que impacientó todavía más a los fans de la ficción pues no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar para ver cómo finaliza una de las series más importantes de la historia.

Aunque esta pregunta ya tiene respuesta gracias a la actriz Maisie Williams, quien da vida a la querida y guerrera Arya Stark en 'Juego de Tronos', que ha revelado la fecha prevista para que llegue la entrega final a nuestros televisores.

Ha sido a través de una entrevista a Metro News donde comenta que el rodaje terminará en diciembre de 2018 pero debido a todo el trabajo de postproducción no será hasta abril de 2019 cuando se estrene por fin: "La temporada 8 de 'Juego de Tronos' terminará de rodarse en diciembre de 2018 y harán falta 4 meses de posproducción para los largos episodios. Hay mucha tela que cortar en el montaje final", confiesa la intérprete.

Además, Maisie también ha hablado sobre el desenlace de su personaje y cómo le gustaría a ella que terminara su dura historia: "Las cosas que le han pasado a Arya durante la serie han sido muy amargas, retorcidas y agresivas. Me encantaría que ella volviera a encontrar su verdadera identidad y dejara de lado la rabia y la venganza que la acompaña en este viaje. Me encantaría que terminara siendo feliz", ha comentado al medio Show Snob.