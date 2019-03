Benioff y Weiss prometen "el mejor final" para la cuarta temporada de 'Juego de Tronos'

Aunque sean los épicos penúltimos episodios de 'Juego de Tronos' los que tiene la mayor carga narrativa, los guionistas David Benioff y Dan Weiss han declarado que el décimo capítulo de la cuarta temporada, titulado "The Children", romperá esta tradición y tendrá un importante punto de giro para la trama.



"Es sin duda el mejor final que hemos hecho, sin excepción", declaran los guionistas en un comunicado. "Las actuaciones de nuestro elenco, la dirección de Alex Graves, el trabajo de efectos visuales, la música de Ramin Djawadi... La verdad es que estamos inmensamente orgullosos de "The Children", afirman en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.



En el comunicado, los guionistas también confiesan sentirse "algo intimidados, puesto que tienen "que volver a escribir Juego de tronos en la quinta temporada" y, de alguna manera "encontrar la forma de superarse".



"The Children", que tendrá una duración de 66 minutos, se emitirá en próximo domingo en la cadena estadounidense HBO. En España, Canal+ Series estrena en versión original subtitulada al castellano los nuevos capítulos tan solo un día después de su estreno.