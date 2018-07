Australia e Ucrania pasan a la final de Eurovisión

La australiana Dami Im y la ucraniana Jamala confirmaron su favoritismo y lograron que Australia e Ucrania obtuvieran su pase a la final de Eurovisión, que se celebra este sábado en el Globen de Estocolmo.



Sus actuaciones cosecharon las grandes ovaciones de la noche con dos estilos distintos pero con coreografías logradas: con marchamo pop el primero, y más orientado a las influencias étnicas el segundo.



Otros de los triunfadores fueron el israelí Hovi Star, cuya clasificación se daba por hecha en las apuestas previas, y la búlgara Poli Genova, muy popular entre los "eurofans" y que ya había intentado sin éxito alcanzar la final en Düsseldorf 2011. La belga Laura Tesoro cosechó también un buen recibimiento con un número de toque "funky", y lo mismo se puede decir del letón Justs.



Menos evidente parecía que pasaran a la final Georgia, que se desmarcó con un número en la onda de Muse; las baladas serbia y polaca y el lituano Donny Montell.



En una gala dominada como es habitual por las canciones en inglés, en la que sólo Macedonia -y en parte Ucrania- recurrieron a sus lenguas nativas, el número más sorprendente lo puso Bielorrusia, mezclando hologramas del cantante Ivan con los de unos lobos.



Irlanda, el país que más veces ha ganado Eurovisión (un total de 7), volvió a estrellarse, y esta vez tampoco le sirvió la baza de recurrir a un famoso, el ex componente del popular grupo pop Westlife, Nicky Byrne, que ofreció una sosa actuación.



La televisión irlandesa había echado mano de Byrne con la esperanza de revivir sus tiempos gloriosos -hace dos décadas que no gana el certamen-, pero ahora se arriesga a que Suecia, que suma seis triunfos y aparece bien colocada en las apuestas este año, iguale su marca, aunque no parece probable.



También volvieron a repetir vídeos humorísticos como uno en el que se hacen pasar por taxistas o la historia de Suecia como nación eurovisiva en clave de parodia, y Zelmerlöw incluso apareció semidesnudo unos segundos en un breve "sketch".



Los 26 participantes que competirán el sábado en la gran final participarán este viernes en los dos ensayos generales, que servirán para que los jurados de todos los países emitan su voto. En la final tiene plaza garantizada la representante española, Barei, que reconoció en una entrevista sentirse "un poco agobiada" por el estado de su voz y anunció cambios en la iluminación de cara a la final.