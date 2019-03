Aurora y el príncipe Phillip se embarcan en la aventura de 'Once Upon a Time'

La magia de Storybrooke vuelve el próximo 30 de septiembre a la cadena estadounidense ABC con la segunda temporada de 'Once Upon a Time'. Mientras la espera se hace eterna para muchos de los fans de la serie, la cadena acaba de publicar una nueva promo de la nueva temporada en donde se puede ver a Sarah Bolger ('Los Tudor') y Juliane Morris ('Pretty Little Liars') como la princesa Aurora y su amado, el príncipe Phillip.



El primer episodio de la segunda temporada de 'Once Upon a Time' llevará por título "Broken" y está previsto que comience a desvelar muchos de los interrogantes que quedaron abiertos con el sorprendente final de la primera temporada de 'Once Upon a Time'.



Además de Aurora y su príncipe, la segunda temporada también contará con la incorporación de nuevos personajes como Mulan (Jamie Chung), el Capitán Garfio (Colin O'Donoghue) y el caballero de la Mesa Redonda Sir Lancelot (Sinqua Walls) son varios de los nuevos personajes que la ficción fantástica introducirá en su segunda temporada.



Si todavía no has visto la primera temporada, todo un éxito en EEUU, muy pronto Antena 3 la estrenará.