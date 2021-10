Arturo Pérez Reverte también está viendo 'El juego del calamar' y esto es lo que opina sobre ella

'El juego del calamar' ha fulminado todos los récords de Netflix al convertirse en la serie más vista de su historia. Millones y millones de personas han visto la ficción surcoreana que está generando acalorados debates entre los seriéfilos.

El escritor Arturo Pérez Reverte, que ya hace unas semanas se vio inmerso en una polémica por sus opiniones sobre 'Sin tiempo para morir', la última película de Daniel Craig como James Bond, ha querido ahora opinar sobre 'El juego del calamar'.

"Llevo vistos cuatro capítulos de "El juego del calamar". Creo (opino) que no es apropiada para los niños, pues éstos podrían imitar situaciones peligrosas, violentas o perversas. Habría que tener cuidado con eso. Pero como espectador adulto, debo decir que me está gustando mucho", ha publicado en Twitter el escritor.

El actor que interpreta a Gi-hun habla sobre su posible regreso en la segunda temporada

Ante el éxito de los actores de 'El juego del calamar', los propios actores han dado su opinión sobre si debería haber una segunda temporada, y si estarían dispuestos a participar. El actor Lee Jung-jae (Gi-hun) en una entrevista para EW ha dejado claro su punto de vista: "He recibido muchísimo cariño y apoyo de parte de todos los fans de la serie así que obviamente tendría que volver a dar vida al jugador 456 si hubiera otra temporada".

Sin embargo, el actor se muestra cauteloso, y baraja la posibilidad de que la segunda entrega de 'El juego del calamar' nunca sea una realidad o que quizás su personaje no sea el protagonista: "En este momento no sé cómo seguirá la historia. No tengo ni idea de cómo irán cambiando los personajes, o si habrá nuevas incorporaciones al elenco. Ni siquiera se si Gi-hun seguirá siendo el protagonista. Pero sea como sea, tendría que decir que sí".

