'Arrow' y 'The Flash', juntos a ritmo de música electrónica en un nuevo tráiler

'Arrow' y 'The Flash' vuelven a reunirse y, en esta ocasión, el crossover se ha producido en un vídeo promocional. Los dos personajes de The CW aparecen en un único tráiler que muestra a los protagonistas enfundados en sus trajes y con una base de música electrónica, aunque no aparecen imágenes inéditas.



El avance dura 30 segundos y se puede escuchar la frase de 'Arrow' "le has fallado a esta ciudad", junto con los temas centrales de sus respectivas series, remezclados por un Dj y con un ritmo más electrónico.

Además, Oliver Queen, también estrena un nuevo poster en el que sale con su traje y una frase que reza "Apunta. Más alto". La segunda temporada del arquero depara muchas sorpresas y nuevos retos a los que el protagonista tendrá que hacer frente.



La cuarta temporada contará con muchas caras nuevas, como Neal McDonough, que interpretará a Damien Darhk, un villano al que teme hasta el propio Ra's Al Ghul. En los cómics de DC, Ra's al Ghul confiaba en Damien Darhk mientras estuvo en la Liga de Asesinos. Damien pensaba que estaba preparado para liderar la organización, sin embargo, Ra's al Ghul tomó el mandó.



La actriz Rutina Wesley, Parker Young, Jeri Ryan, J.R. Bourne , Echo Kellum, Alexander Calvert y Caity Lotz también se incorporan a la cuarta entrega.



'The Flash', por su lado, estrena su segunda temporada el 6 de octubre, tan solo un día antes que 'Arrow', que estrena su cuarta entrega.