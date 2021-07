Annie Murphy ('Schitt's Creek') habla de su lucha contra la depresión: "Lloraba 12 veces al día"

Annie Murphy se ha convertido en un de las actrices con más proyección del momento tras robar el corazón a los espectadores con su papel de Alexis Rose en la aclamada sitcom 'Schitt's Creek'.

Ahora, la actriz ha revelado en una entrevista a 'The Zoe Report' sus problemas de salud mental que se desencadenaron a partir del confinamiento en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus.

En ese momento Annie estaba a punto de empezar a grabar su nueva serie 'Kevin Can F ** k Himself' pero se paralizó por la COVID-19. "Creo que tengo una gran dosis de la melancolía irlandesa de mi padre", empieza diciendo sobre sus sensaciones sobre sus emociones.

"Mi madre decía: 'Estás llorando histéricamente 12 veces al día, hasta el punto en que te castañetean los dientes. Eso no es normal'", explica sobre el momento que se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional.

"Mucha gente va a pensar que sueno como si estuviera tocando un violín diminuto para mí .. [o pensar] , 'Oh, eres rico y famoso. ¿Por qué diablos estás triste? No tienes nada de qué estar triste'", comparte.

"Pero no voy a publicar fotos mías cubierta de mis propios mocos, tirada en el suelo, sin poder levantarme. No quiero que la gente tenga que ver eso", apunta.

"A pesar de lo emocionada que estaba por obtener este gran papel en [ Kevin Can F ** k Himself], no creo que si hubiera ido a trabajar cuando se suponía que debía ir a trabajar, hubiera podido hacer mi trabajo", dice sobre su estado de ánimo el año pasado.

"Honestamente, si un amigo dice, 'Estoy pasando por un momento muy difícil', yo digo, '¡Consíguete los medicamentos! ¡Consíguete un tratamiento!", explica Murphy. "No tienes que estar drogado todo el tiempo, pero realmente me salvaron la vida en el sentido de que no era un ser humano funcional y podía ser un ser humano funcional".

Para terminar diciendo cómo le ha ayudado ir a terapia después de que le diagnosticaran la depresión que padece: "No lloro todos los días en el piso 12 veces. Puedo concentrarme en otras cosas de mi vida".