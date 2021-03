El mensaje de Kaley Cuoco a Catherine O'Hara ('Schitt's Creek') tras perder su Globo de Oro

Kaley Cuoco se enfrentaba en esta 78 edición de los Globos de Oro a su primera nominación en estos prestigiosos premios por su papel en 'The Flight Attendant', una serie que le está dando muchas alegrías a nivel profesional.

La actriz de 'The Big Bang Theory' competía en la categoría de Mejor Actriz Musical o de Comedia contra Cassie Bowden en 'The Flight Attendant'. Categoría donde competía junto a Lilly Collins por 'Emily in Paris', Elle Fanning por 'The Great', Jane Levy por 'La extraordinaria playlist de Zoey' y Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek'.

La afortunada en hacerse con el premio ha sido Catherine O'Hara quien también se hizo con el Emmy en su pasada edición por su papel de Moira Rose en la temporada final de 'Schitt's Creek'.

Kaley Cuoco manifestaba hace unos días lo fan que es de Catherine con estas palabras tras conocerla: "Cualquiera que me conozca sabe lo que significó este momento para mí. Finalmente conocí a mi reina de la comedia #catherineohara y ella es todo lo que esperaba y soñaba".

Por ello, tras saber que O'Hara ha sido la ganadora Cuoco ha querido mandarle un mensaje que puedes ver en el vídeo de arriba. Además, en aquí puedes ver todos los ganadores de los Globos de Oro en el apartado de televisión.

