Anne Hathaway regresa a la televisión con 'The Ambassador's Wife'

La ganadora de un Óscar, Anne Hathaway, vuelve a aparecer en la televisión con un nuevo proyecto, 'The Ambassador's Wife', una miniserie que adapta la novela de Jennifer Steil. La actriz protagonizará y producirá el proyecto, que todavía no está en manos de ninguna cadena.



'The Ambassador's Wife' narra el secuestro de la mujer del embajador británico en Yemen y todos los obstáculos y peligros que deben superar para volver a encontrarse. La novela está basada en la propia experiencia que vivió la autora del libro y su marido, Timothy Torlot.



"Somos muy afortunados de contar con Anne como protagonista de este fascinante drama. No se nos ocurre nadie mejor para interpretar a la compleja heroína de Steil", afirmaba Mark Gordon, también productor de la miniserie.



'The Ambassador's Wife' supone el regreso de Hathaway a la pequeña pantalla después de sus comienzos en 'Asuntos de familia'.