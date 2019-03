Andrew Lincoln le rompió la nariz a Jeffrey Dean Morgan en su última pelea en 'The Walking Dead'

Andrew Lincoln se tomó muy en serio la escena de la pelea entre Rick, su personaje, y Negan en el último capítulo emitido de 'The Walking Dead'. Tan en serio que le rompió la nariz a Jeffrey Dean Morgan, según ha confesado el actor en una entrevista a The Howard Stern Show.

"Lo supe de inmediato, cuando las cámaras comenzaron a rodar, que estábamos demasiado cerca", explica Dean Morgan. "Estábamos frente con frente. Yo golpeo, él golpea, pero ninguno se mueve. Y como en el segundo golpe, simplemente me rompió el tabique de la nariz. Creo que me caí de rodillas. Cuando te golpean en la nariz, los ojos se te llenan de agua inmediatamente. Me levanté y le dije: 'Uy, amigo'. Él estaba peor que yo", ha recordado el actor.

La octava temporada de 'The Walking Dead' llega a su final este domingo 15 de abril en AMC. Ya puedes ver un adelanto del capítulo final, titulado "Wrath".