'And Just Like That...': Sarah Jessica Parker desvela cuándo se estrenará la continuación de 'Sexo en Nueva York' desde el rodaje de la serie

Después de 17 años desde el final de 'Sexo en Nueva York' la serie regresa con una precuela donde volveremos a disfrutar de este grupo de amigas que marcaron la televisión de finales de los 90 y principios de los 2000.

Así Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) vuelven a nuestras vidas mientras recorren el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años a la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50.

Actualmente la serie se está rodando en Nueva York y, justo desde el rodaje, Sarah Jessica Parker ha protagonizado un vídeo donde nos habla del próximo estreno de HBO Max en Europa el 26 de octubre.

Además, en el vídeo desvelan el mes en el que se estrenará 'And Just Like That...'. una fecha que será mucho antes de lo que esperaban muchos ya que será este mes de diciembre de 2021 cuando esté ya disponible.

Además de las tres protagonistas se ha ido confirmando el reparto de la serie durante estos meses compuesto por: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King son productores ejecutivos. Los guionistas incluyen a King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky. La serie de HBO 'Sexo en Nueva York' fue creada por Darren Star y basada en el libro "Sex and the City" de Candace Bushnell.

