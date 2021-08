'AND JUST LIKE THAT'

Carrie y Mr. Big: Primeras imágenes de Sarah Jessica Parker y Chris Noth en la nueva 'Sexo en Nueva York'

El revival de la mítica 'Sexo en Nueva York' está cada vez más cerca y, aunque sin fecha de estreno confirmada, la espera se está haciendo entretenida gracias a los detalles que llegan desde el rodaje. Ahora son nuevas fotos de Sarah Jessica Parker y Chris Noth.