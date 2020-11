'Anatomía de Grey' ficha a una actriz de 'Embrujadas' para su nueva temporada

La temporada 17 de 'Anatomía de Grey' se espera con emoción y preocupación a partes iguales después del tráiler que adelantaba un giro final de locura.

Pero además de saber que los nuevos capítulos abordarán la crisis del coronavirus y que se cerrarán las tramas que quedaron abiertas debido al parón en el rodaje, ahora conocemos un nuevo detalle.

Y es que Deadline ha anunciado el fichaje de una nueva actriz, Mackenzie Marsh del reboot de 'Embrujadas'. La actriz, que también has podido ver en 'Jane the Virgin' o 'Will & Grace' tendrá un papel recurrente durante la temporada pero sorprendentemente no tiene que ver con el ámbito médico, sino que trabaja en una editorial. ¿Alguno de nuestros protagonistas estará escribiendo un libro?

La temporada se estrena el próximo 12 de noviembre y estará dedicada a los sanitarios que luchan contra el coronavirus.

