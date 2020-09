¿Va a cambiar todo? La showrunner de 'Anatomía de Grey' habla de las tramas que se quedaron a medias por la crisis del coronavirus

Después de que el rodaje de 'Anatomía de Grey' tuviera que paralizarse al estallar la crisis global del coronavirus, los productores decidieron terminar la temporada con un final anticipado a las historias que ya tenían preparadas.

Debido a los episodios que no pudieron grabar, la serie se vio obligada a tomar un rumbo un tanto diferente, aunque hubo muchas escenas que se quedaron grabadas y no pudieron ver la luz porque no tenían sentido con la historia incompleta.

Pese a que tanto productores como la protagonista Ellen Pompeo han asegurado que la nueva temporada, que acaba de comenzar su rodaje, estará dedicada al personal sanitario que ha estado en primera línea de esta crisis y contará sus historias, no todo lo que grabaron está perdido.

La showrunner Krista Vernoff ha asegurado a TVLine que han tenido que adaptarse pero que no se perderán esas tramas.

"Incluso en los mejores tiempos, el primer trabajo de un guionista de televisión es saber pivotar. Nuestro trabajo no es proteger historias que teníamos planeadas para el final de la temporada 16. Pero, dicho esto, sí que habrá oportunidad de ver algunos de los momentos más inmediatos a donde lo dejamos".

"Había un gran material que ya habíamos rodado pero que no tuvimos oportunidad de emitir. Así que hemos encontrado la manera de encajarlo con nuestra premiere [de la temporada 17]".

