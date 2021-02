La actriz y cantante Sabrina Carpenter se ha sincerado con sus seguidores publicando un inesperado vídeo lleno de amor en la semana de San Valentín.

En medio de todo el revuelo debido a su supuesto triángulo amoroso con los protagonistas de la serie de 'High School Musical', Joshua Bassett y Olivia Rodrigo, la joven se ha animado a compartir una romántica canción original muy significativa.

Aunque su relación con Bassett no ha sido confirmada oficialmente, los fans no dejan de encontrar pruebas de su romance y recientemente Carpenter sí confirmó que van a lanzar una canción juntos.

Joshua se pronunció recientemente sobre el verdadero significado de su propio tema y las alusiones a Olivia Rodrigo, sincerándose sobre el "momento de oscuridad" en el que estaba cuando la escribió. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

Pero ahora, la canción de Sabrina "antes de que tuviera amor" hablando de todo lo que ahora ve distinto, ha disparado los rumores de que la estrella de 'Clouds' está siguiendo la estela de indirectas musicales y ha dedicado este tema a su feliz relación con el actor.

"Una original para todos los amantes en casa. Esta se llama 'Antes de tener amor'", escribía en el post. A continuación puedes ver la letra traducida:

"Nunca he escuchado a un pájaro cantar. Nunca había dejado que nadie me llamara bebé. Nunca me había levantado por la mañana con ese sentimiento. No habría cambiado mis planes en un parpadeo. No me habría visto llorando en el cine".

"Ningún cielo lo vi tan azul. Ninguna noche mirando a la luna. Ninguna canción la he sentido tan verdad como esta... Antes de que tuviera amor. No tenía nada, antes de tener amor".

