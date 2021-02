Sabrina Carpenter confirma que ha hecho una canción con Joshua Bassett y habla de cómo le afecta el drama con Olivia Rodrigo ('HSM')

Desde que comenzó el año parece que no se habla de otra cosa que del presunto triángulo de amor y desengaño entre Sabrina Carpenter ('Clouds', 'Girl Meets World') y los protagonistas de la serie de 'High School Musical', Olivia Rodrigo y Joshua Bassett.

Después de que Rodrigo causara un gran revuelo con el posible significado de su canción de desamor 'Drivers License', que ha sido todo un éxito, Carpenter volvió a reavivar el fuego con su propio single, 'Skin'.

Los rumores aseguran que los co-stars Olivia y Joshua tuvieron un romance a principios del año pasado, aunque finalizó y poco después se empezó a ver al actor con Sabrina, de ahí que las significativas letras de sus canciones hayan tomado un interesante cariz.

Ahora, Carpenter ha vuelto a hablar de nuevo sobre el drama que parece rodear el tema, como recoge US magazine.

"Es muy duro no poder controlar la narrativa y saber que digas algo o no digas nada, la gente se va a enfadar contigo igualmente", empezaba confesando. "Al final del día, cuanto más me acerco al tema, menos gente entiende mi postura. No es que el objetivo sea que me entiendan, porque creo que al final nunca consigues eso".

"Obviamente hay una fuerza en las palabras que hemos sacado. La gente tiene la necesidad de insertar siempre sus opiniones. Hay veces que es más fácil cerrar la boca y otras menos... Y en esta ocasión escribí una canción y estoy muy orgullosa de ello, y estoy contenta de que la gente la esté acogiendo bien".

"Fue por eso por lo que probablemente es una de las cosas que más nerviosa he estado de lanzar, pero también estaba emocionada. Solo hay unas cuantas veces en la vida donde realmente podemos hablar de lo que nos está afectando en el momento... Creo que en esta situación, mucha gente probablemente se ha sentido de esa manera".

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett en la serie de 'High School Musical' | Disney

Además, Sabrina ha aclarado otro fuerte rumor que ha causado gran expectación entre sus seguidores: efectivamente ha compuesto una canción junto a Bassett. ¿Continuará la tónica de 'pistas' musicales el nuevo tema?

"No puedo decir demasiado, y está en su proyecto, así que no quiero decir más de lo que debo. Es una colaboración que guardo muy cerca de mi corazón y con la que estoy entusiasmada, y la hicimos hace un tiempo ya".

